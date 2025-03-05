'Süreç'te yeni aşama başlıyor: DEM Parti ilk ziyaretini CHP'ye yapacak

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:03

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve yürütülen sürece ilişkin siyasi parti ziyareti programındaki ilk parti CHP olacak.

Eş Genel Başkanlar, beraberindeki heyetle birlikte 10 Mart Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’le görüşecek.

TARİH BELLİ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 10 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te CHP Genel Merkezini ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün TBMM’de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği konularındaki soruları yanıtlamıştı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Hatimoğulları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bütün detaylarını henüz planlamış değiliz, planlayacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak. Yani AKP ve MHP de olacak ama henüz bunu detaylı planlamış değiliz. Haftaya kendileriyle de bu tür görüşmeyi yapabiliriz" demişti.