‘Suriye’ için Astana temasları bekleniyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Erdoğan yarın ve sonraki gün Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Liderler Zirvesi’ne katılacak. Astana’daki zirvede, Erdoğan en kritik görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacak.

PROGRAM BELLİ DEĞİL

Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye - Suriye trafiğinin netleşmesi bekleniyor. Erdoğan’ın Astana’da Esad ile de görüşeceği yönünde iddialar gündeme gelirken görüşme trafiğinin henüz netleşmediği biliniyor. Ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Suriye makamlarıyla yakın zamanda planlanmış bir görüşmesi yok. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın, geçen hafta Rus yetkililerle görüşmesi sonrası normalleşme için Ankara’ya açık kapı bırakmasının ardından Erdoğan, Esad’la “yine görüşebiliriz” demişti. Putin ise Rusya’yı ziyaret eden Fidan’ı kabul ettiği görüşme sonrası Erdoğan ile birlikte Astana’da Suriye konusu gündeme alabilecekleri sinyalini vermiş.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye lideri Beşşar Esad ile görüşme olasılığına ilişkin açıklamaları Şam yönetimine muhalif Suriyeli yetkililerin tepkisine neden oldu. Suriye basınına göre Esad kontrolündeki yerler ile muhaliflerin etkisindeki bölgeler arasındaki Ebu Zendin geçişinin açılmasına karşı sınırda düzenlenen gösterilerde Suriyeliler Erdoğan’ı hedef alan sloganlar attı. Halep’in Azez kentinde muhalifler, sokaklara dökülerek sınır kapısının açılmasını protesto etti. ırak iddiası Öte yandan Esad’a yakın El Vatan gazetesine göre Ankara, Rusya ve Irak’la temas kurarak Suriye ile üçüncü tarafların yer almadığı bir toplantı ayarlanmasını istedi.