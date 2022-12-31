Suriye ile ikinci görüşme... Bakan Çavuşoğlu tarih verdi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Rusya'da Suriye Milli Savunma Bakanı ve heyetiyle görüşmüştü. 11 yıl sonra gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Bakan Akar, “Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük" ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERİLDİ

Görüşmenin ardından 'Suriye ile ikinci kez temas kurulacak mı?' sorusu da gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı.

Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirerek Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.