Suriye, Irak ve İran dışişleri bakanları bir araya gelecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya gelecek.

Suriye, Irak ve İran dışişleri bakanları bir araya gelecek
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 22:35

Suriye’de HTŞ başta olmak üzere cihatçı grupların ilerleyişi devam ederken, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya gelecek.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Irak basınında yer alan haberlerde, Suriye Dışişleri Bakanı Sabbagh’ın şu anda Bağdat’ta olduğu ifade edilerek, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin ise yarın Bağdat’ta geleceği aktarıldı.


Etiketler: #ırak #suriye #İran

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