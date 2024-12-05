Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'yi görüştü

Yayınlanma: 05.12.2024 - 19:07

Güncelleme: 05.12.2024 - 19:07

Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti."