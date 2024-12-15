Suriye’deki durumu değerlendiren milli savunma bakanı, ‘Yeni oldubittilere izin yok’ dedi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.12.2024 - 04:00

Bölgede terörle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Güler, “Son gelişmeler karşısında terör örgütünün, başta operasyon bölgelerimizin çevresi olmak üzere geliştirmeye çalıştığı yeni oldubittilere müsaade edilmemiştir. Suriye Milli Ordusu’nun, Tel Rıfat, El Bab’ın güneyi ve Münbiç’te başarıyla icra ettiği operasyonlar sonucunda, terör örgütü bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kalmıştır. PKK/ YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güler, “Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye’nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir. Bölgedeki gelişmeleri proaktif bir yaklaşımla analiz ederek kendi hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa, bunları tereddütsüz bir şekilde uygulayacağız” diye konuştu.