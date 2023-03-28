Suriyeli çocuklara mollalardan eğitim

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

İYİ Partili Tolga Akalın konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. “Selefiliğin Anadolu’da yayılmaya başladığını görmekteyiz” diyen Akalın, “Bunun en büyük sebebi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş neticesinde, 2013 yılında Suriye’de güç boşluğu oluşması ve güç boşluğunu dolduran radikal dini örgütler ve PKK terör örgütüne müzahir yapıların sistemli saldırılarla bölgeden Türkiye’ye yönelik göçü teşvik etmesidir. Hal böyleyken ve tehlike toplumun farklı kesimleri tarafından dile getirilirken hükümetin buna kayıtsız kalması milli güvenliğimiz açısından sıkıntılıdır” dedi.

Depremzede çocuklar cemaatlere yerleştirildi Akalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’de Suriyeli çocukların bir kısmı eğitimlerini Suriye’den gelen mollalar ve meleler üzerinden alıyor. Biz, İYİ Parti olarak yayımladığımız Suriye Strateji Eylem Belgesi’nde Türkiye’de merdiven altı kurslar vasıtasıyla eğitim alan ve okula gitmeyen 300 bin Suriyeli sığınmacı çocuğun, öngördüğümüz 3 yıllık takvim dahilinde gönderilene kadar bu tehlikeleri bertaraf edebilmek maksadıyla Türk eğitim kurumlarında eğitim görmesini savunuyoruz. 6 Şubat’ta meydana gelen depremde öksüz veya yetim kalan çocukların da selefi çizgiyi takip eden bu merdiven altı tarikatlarda eğitim görmesi, bazı cemaatlerin yurtlarına yerleştirilmesi söz konusudur. Biz bütün bu konuları bütünleşik görüyoruz ve selefiliğe karşı Maturidi İslam çizgisini tahkim etmeyi planlıyoruz.”



İYİ Parti Suriyeli ve Diğer Ülke Uyruklu Sığınmacılar ile Kaçak Göçmenler Strateji Belgesi ve Eylem Planı’na göre çeşitli adlar altında sığınmacı ve kaçak göçmenlere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kontrolü dışında dini eğitim veren kurumların kapatılması talimatı verileceği belirtiliyor.

Eylem planında veriler ise şu şekilde: