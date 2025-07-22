Suruç anmasında gözaltına alınan 10 eylemci adli kontrol şartıyla serbest

Ankara’da, Suruç Katliamı'nın 10. yılı anmasında düzenlenen yürüyüşe yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan eylemcilerden 10’u, sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eylemcilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gençlik örgütlerinin, 2015'te IŞİD’in Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 33 kişiyi anmak için düzenlediği yürüyüşe polis müdahale etmiş, 40 eylemci gözaltına alınmıştı.
10 EYLEMCİ SERBEST
Gözaltına alınanlardan 22’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kalan 18 eylemci ise bugün adliyeye sevk edildi. Bunlardan 10’u tutuklama, 4’ü adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 4 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen 10 eylemciyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.