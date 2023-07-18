Suruç Katliamı anması için bildiri dağıtırken gözaltına alınan 46 kişiden 6'sı tutuklandı
Suruç Katliamı’nın 8’inci yıl dönümünde yapılacak anma için dün İstanbul'da bildiri dağıtırken polis tarafından gözaltına alınan 46 üniversite öğrencisinden 6’sı tutuklandı.
Terör örgütü IŞİD’in 2015 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 33 kişiyi anmak amacıyla düzenlenen anma için dün Kadıköy’de bildiri dağıtan 46 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan öğrencilerden 44’ü bugün savcılığa gönderilmişti.
Edinilen bilgiye göre; savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 9 üniversiteliden Ayşe Beliz İnce, Gamze Toprak, Berkan Deveci, Yasemin Ebru Gürsoy, Merve Yeşilyurt ve Ali Taha Sarıbıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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