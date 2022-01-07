Suruç'ta 3 aşiretten CHP'ye toplu katılım

07 Ocak 2022 Cuma, 12:18

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Dına, Şedadi ve Asi aşiretleri üyeleri, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ve il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir törenle CHP’ye üye oldu. Aydınlık, "Ben inanıyorum ki önümüzde yapılacak olan ilk seçimlerde halkımız kendisini bu kadar sıkıntıya sokan AK Parti iktidarını gönderecektir. Geliyor, gelmekte olan CHP, gidiyor gitmekte olan AK Parti" dedi.

Suruç’ta Dına, Şedadi ve Asi aşireti üyeleri, CHP’ye katıldı.

Üye katılım töreninde konuşan CHP Milletvekili Aziz Aydınlık, şunları söyledi:

“Bugün Suruç İlçemizde Dına, Şedadi ve Asi aşireti CHP’ye katıldılar. Partimize katılım sağlayan tüm kardeşlerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Suruç ilçesinden partimize katılan 3 aşiret ile birlikte partimiz Şanlıurfa’da daha da güçlenmiştir. Ülkemizde ve ilimizde yaşanan ekonomik sıkıntılar Suruç ilçemizde de yaşanmaktadır. Bu sorunları CHP iktidarı ile inşallah çözüme kavuşturacağız. Ben inanıyorum ki önümüzde yapılacak olan ilk seçimlerde halkımız kendisini bu kadar sıkıntıya sokan AK Parti iktidarını gönderecektir. Geliyor, gelmekte olan CHP, gidiyor gitmekte olan AK Parti. Tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi ailesine katılan Dına, Şedadi ve Asi aşiretlerine teşekkür ediyorum.”

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cidir ve CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören de yeni üyelere “hoş geldiniz” dedi.

Ardından Aydınlık, Cidir ve yönetim kurulu üyeleri, CHP’ye katılanlara rozet taktılar.