Suudiler, Baykar’a göz dikti iddiası

Yayınlanma: 28.07.2023 - 18:16

Güncelleme: 28.07.2023 - 18:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeye yatırım ve finansman çekme umutları devam ediyor. Erdoğan'ın, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği ilk ülke Suudi Arabistan olmuştu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalanmıştı.

Körfez turunun yankıları hala sürerken, Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Babacan, Suudilerin Baykar Şirketi’ne talip olduklarını yazarak şu ifadlere yer verdi:

"Baykar Şirketi’nin buna sıcak bakmadığı, yüzde 40’lık bir hisse satışından fazlasının düşünülmediği iddia ediliyor"

İlgili yazının devamı ise şöyle:

"Körfez çıkartmasındaki hava, sıcak para beklentisi ve yabancı yatırımcıya yönelik umutlar, maalesef faiz politikasının altında ezildi. 1- Birleşik Arap Emirlikleri’yle yapılan 51 milyar dolarlık anlaşma, orta vadeli enerji yatırımları için. Yani sıcak para girişi değil. 2- Katar’dakiler dahil yabancı yatırım fonları Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarını yetersiz bulduğu için beklemede.

Katar’daki yatırım fonları dahil, tüm Avrupa ülkelerindeki yatırım fonlarının, bir türlü uygulanmayan faiz politikası nedeniyle beklemede olduğu aktarılıyor. Merkez Bankası faiz uygulamasının yüzde 25’e ulaşmadan hiçbir yatırım fonunun gerekli adımları atmayacağı söyleniyor. İddia o ki; Körfez ülkeleri turunda Katarlı fon yöneticileri bu durumu bizzat söylediler. Yani Arap sermayesi, Avrupa’daki fonları izliyor. Onların giriş yaptığı ülkelere giriş yapıyor."