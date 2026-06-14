Tahliye edilen gazeteci İsmail Arı, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini anlattı: ‘Eleştirilere kahkaha attı, ‘bakmıyorum ki, umrumda değil’ dedi’

75 gün boyunca tutuklu halde hapishanede tutulan gazeteci İsmail Arı BirGün TV’de, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini anlattı.

Arı şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün 'Bakanlık görüşü' denilerek çağrıldım. Görüş yerinde beklerken köşeyi dönüp gelen kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu görünce şaşırdım. Kendisiyle daha önce derin bir diyaloğumuz olmamıştı.

Yaklaşık bir saat konuştuk; ilk yarım saat dosyam ve cezaevi koşulları hakkındaydı. Sonra ona cezaevinde de olsam gazeteci olduğumu belirterek sorularım olduğunu söyledim. Memnuniyetle kabul etti.

Önce 'Mutlak Butlan’ meselesini ve ne yapacağını sordum. 'Karar yüzde 50 - yüzde 50, ama kabul edeceğim. Özgür Bey'le konuşuruz, bunu yapmamız lazım, CHP Genel Başkanı olacağım' dedi. Süreçte tepki gösterileceğini söylediğimde, kendi partisindeki isimlere yönelik çok sert ithamlarda bulundu. Görüşme sonrası unutmamak için hemen not aldığım sözlerinde, kurultayın parayla satın alındığını düşünüyor ve geçmişte milletvekili, belediye başkanı yaptığı isimleri suçluyordu. Aynen, 'Kurultayı parayla satın alan hırsızlar bu partiyi de ülkeyi de yönetemez. Bu yüzden kabul edeceğim' dedi.

Kurultayı kaybetmesini sindiremediğini ve bir intikam duygusuyla hareket ettiğini hissettim. Birçok ismi ahlaksızlıkla suçlayarak Uşak ve Bursa gibi yerlerdeki belediye operasyonlarından 'rezalet' diyerek örnekler verdi.

Son iki yıldır uğradığı yoğun eleştirileri hatırlattığımda ise kahkaha atarak, 'Sosyal medyayı ve haberleri okumuyorum, umurumda değil. İki yıldır hiç bakmadığım için görmüyorum ve bilmiyorum' yanıtını verdi.”

Kılıçdaroğlu ile yapılan bu görüşmede ülkenin dış politikasına dair çok önemli analizler yapıldığını vurgulayan Arı, bu tespitlerin kamuoyuna yansımaması yönünde bir rica aldığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yalnızca bu konunun gizli tutulmasını istediğini belirten Arı, "Türkiye'nin dış politika geleceğine dair söylediği şeylerin aramızda kalmasını istedi. Bu sohbette bir tek bu kısmın aramızda kalmasını istedi" dedi.