'Tahliyesi' kısa sürdü: Ünsal Ban yeniden tutuklandı

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 08:44

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:10

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker ile beraber sanık olduğu dosyada dün tahliye edildikten sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.

TAHLİYE KISA SÜRDÜ

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın haberine göre Ünsal Ban tahliye edildiği saatlerde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu 9 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Savcılık ifadesi tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

KAZANCIN KAYNAĞI 'ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'

Ban mahkemede yaptığı savunmasında, “Bu kazançlar Zehra Taşkesenlioğlu ile evlilik birliği içerisinde birlikte elde etmiş olduğumuz ve bana vermiş olduğu paraların borsada değerlendirmesi yapılmış kazançlardır" dedi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş’ın tutuklanmalarına karar verdi.

Diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.