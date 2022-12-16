Sedat Peker ve Ünsal Ban dosyasında yeni gelişme

16 Aralık 2022 Cuma, 17:48

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban hakkında ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesine karar vermiş, savcılığın iade kararına yaptığı itiraz Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

MAHKEME SAVCILIĞIN İTİRAZINI KABUL ETTİ

İade kararı sonrası iddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesine gelmiş, mahkeme bu kez de yetkisizlik kararı vererek dosyanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Savcılık mahkemenin bu kararına da itiraz etmişti. Bunun üzerine dosya itiraz konusunda karar vermek üzere nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre dosyaya bakan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddederek, davanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti. Mahkeme kararında “Suça konu kayıtların gerek alındığı yerin ve gerekse suç tarihi itibariyle müşteki Zehra Taşkesenlioğlu’nun adres bilgileri dikkate alındığında, suçun öğrenilme yeri ile sanıklara isnat edilen eylemler itibariyle suç yerinin de Gölbaşı olduğu” belirtildi. Bu karar uyarınca dava Gölbaşı’nda görülecek.