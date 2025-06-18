Tahliyesinin ardından... Ümit Özdağ'dan Ankara'da 'iç cephe' vurgusu

Özdağ, Silivri Cezaevi’nden tahliyesinin ardından Ankara'ya geldi. Zafer Partililer Özdağ'ı genel merkez binası önünde sloganlarla karşıladı.

Özdağ'ın tutukluluğunun ardından Genel Başkan Vekili görevine getirilen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, görevini Özdağ'a teslim etti.

"Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık" diyen Özdağ, "Ortada hiçbir suç olmamasına rağmen düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefetin nasıl baskı altına alınabildiğini yaşayarak gördük. Bu süreç henüz bitmiş de değil" ifadelerini kullandı.

"BU HATALARDAN DÖNÜLMELİ"

Özdağ şunları söyledi:

"Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık. Ortada hiçbir suç olmamasına rağmen düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefetin nasıl baskı altına alınabildiğini yaşayarak gördük ve görüyoruz bitmiş de değil. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç cephenin güçlü olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zeminde olmasıdır. Bu da ancak bütün yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur. Bu da ancak bir tek hukukun herkese eşit şekilde uygulanmasıyla olur.

İktidar ve iktidar mensuplarına, yakınlarına, destekçilerine ayrı bir hukuk; muhalefete de ayrı bir hukuk uygularsanız o zaman iç cepheyi sağlamanız mümkün olmaz ve iç cephe sağlanmadıysa Türkiye'nin gücü, taşıyıcı kolonları ağır şekilde tehdit altında kalır. Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmesi gerektiği düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de bu konudaki görüşlerimi değerli kamuoyuyla paylaşacağım ve bu içine girmiş olduğumuz yüksek tansiyonlu, gerilimli, baskıcı ve düşman ceza hukuku zeminine dayanan uygulamalardan nasıl uzaklaşmamız gerektiği konusundaki partimizin görüşlerini büyük Türk milletiyle paylaşacağız."