Taksim'de 'İmamoğlu'suz bir 23 Nisan töreni daha: İBB Başkanvekili Nuri Aslan, koltuğunu Zeynep Mira'ya devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beyoğlu Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Ardından İBB Saraçhane Hizmet Binası’ndaki Başkanlık makamına geçen Aslan, burada bir grup çocuğu ağırladı.

Sultangazi’deki Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 5 çocuk ile okul müdürünü ve sınıf öğretmenini makam odasında kabul eden Aslan, koltuğu 4’üncü sınıf öğrencilerinden Zeynep Mira Örs’e devretti.

Aslan’ın sözü bıraktığı Örs, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramda, dünyanın en güzel şehri İstanbul'un Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Her çocuğun mutlu kartı olsun. Haftada bir birgün bütün tiyatrolar, müzeler, eğlence merkezleri ve toplu taşımalar çocuklar için haftada bir gün ücretsiz olsun. Bugünlük görevini bana devreden Sayın Başkanımıza da tüm çocuklar adına teşekkür ederim” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ÇOK AYDINLIK”

Aslan da İBB'nin seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vizyon projelerinden bahsederek, "Biz de teşekkür ederiz. Koltuğa da çok yakıştınız. Ne kadar akıcı ve konuya hâkim bir konuşma yaptınız! İşte bu yüzden Cumhuriyetimiz güvende, bu yüzden Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Senin gibi pırıl pırıl çocuklar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez. İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde; 0-4 yaş arası çocuğu olan tüm annelerimiz, ulaşım araçlarımıza ve metrolarımıza ücretsiz biniyorlar" dedi.

Aslan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere İstanbul'da ihtiyaç sahibi olduğu sosyal incelemelerle belirlenmiş ailelerimize 50 milyonuncu litre sütümüzü dağıttık. Çocuklarımıza her ay 8 litre süt ulaştırıyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz; İstanbul genelinde 127 adet Çocuk Etkinlik Merkezi açtık. Bu merkezlerde, 3 yaşını doldurmuş yaklaşık 20 bin çocuğumuzu ağırlıyor; onlara el becerilerini geliştirecek eğitimler ve okula hazırlık programları sunuyoruz.

Ayrıca İstanbul’da 'Kısa Mola' merkezlerimiz var. Örneğin; annelerin bir işi olduğunda ya da büyük çocuğu okula götürmesi gerektiğinde, 2 veya 3 yaşındaki küçük kardeşleri bırakacak yer bulmakta zorlanabiliyorlar. İşte bu noktada ebeveynler, çocuklarını 3 ila 5 saatliğine bu merkezlerimize emanet edebiliyor, işlerini halledip çocuklarını güvenle geri alabiliyorlar. Buradan tüm çocuklara seslenelim: Gidip görsünler; Ekrem İmamoğlu’nun tarihe ne kadar önem verdiğini, ne kadar çok bölgede restorasyon yaptığını fark etsinler.

Restore edilen surları, Yerebatan Sarnıcı’nı, Tersane İstanbul’u, Rumeli Hisarı’nı ve Anadolu Hisarı’nı mutlaka bilmelisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Moda, Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerini yenileyerek buraları çocukların da kullanımına açıyoruz. Emirgan ve Yıldız Korusu'nu da çocukların ziyaret etmesinde büyük fayda var, değil mi Sayın Başkanım? Evet, herkesi davet ediyoruz.”

“EN BÜYÜK HAZİNEMİZ SİZLERSİNİZ”

“Bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda tüm çocukların katılabileceği bir etkinlik programımız ve konserimiz var. Çocuk ve Gençlik korolarımız sahne alacak; biz her zaman sanattan yanayız. En büyük hazinemiz sizlersiniz; bu yüzden sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklar okusun diye burslar veriyoruz, özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için İBB olarak seferber oluyoruz.”

“CUMHURİYETE, ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Bu ülkenin en önemli geleceği ve en kıymetli hazinesi sizlersiniz. Sizler Cumhuriyetin bekçilerisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü düşünün; 23 Nisan 1920’de Meclis'in açıldığı o ilk günü çocuklara armağan etti. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Çocuklar büyüyecek, Cumhuriyete sahip çıkacak ve egemenliğin millete ait olduğunu kendilerinden sonra gelen nesillere anlatacaklar. Ne diyoruz? Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız! Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman sahip çıkacağız."

“ÇOCUKLARIN GÜVENLE KOŞABİLECEĞİ ALANLAR İSTİYORUM”

Ardından Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Hancı Ölmez’i telefonla arayan Örs, “Çocukların güvenle koşabileceği alanlar istiyorum. Ayrıca her çocuğun kalbi mutlu olsun; bütün müzeler, eğlence merkezleri ve toplu taşıma araçları çocuklar için ücretsiz olsun” talimatı verdi. Ölmez de bu talimata, “Tabii ki de hemen kayıtlarımıza alıyoruz” diye cevap verdi.

Daha sonra çocuklar ve okul yönetiminden gelen heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Aslan, misafirlerini tek tek yolcu ederek hediyelerini takdim etti.