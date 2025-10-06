Taksim'de 'İmamoğlu'suz bir tören daha: İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı kutlandı

İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İMAMOĞLU YİNE YER ALAMADI

19 Mart siyasi darbesiyle özgürlüğü elinden alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de tutuklu bulunduğu için Taksim'deki bu törene de katılamadı.

Daha sonra sırasıyla Gül, Bahtiyar ve Aslan kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Özel Defteri’ne yazdığı mesajı okudu.

“İSTANBUL’A HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ONURDUR”

Nuri Aslan, deftere yazdığı mesajında, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın bizlere emaneti İstanbul’un, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü tüm kalbimle kutluyorum. Aziz İstanbul; 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girene kadar tam 4 yıl 10 ay 23 gün işgal altında kaldı. İstanbul’un işgali, milletimizin bağrında çok derin yaralar açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu istiklâl mücadelesi sonucunda milletimizin yaşadığı bu büyük acı son buldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Onların kanları ve canlarını ortaya koyarak işgalden kurtardığı İstanbul’u korumak, bu muhteşem kente en iyi hizmeti sunmak en büyük sorumluluğumuzdur. İstanbul’a hizmet etmek bizim için en büyük onurdur. Allah, bu güzel kente ve bu aziz millete bir kez daha böyle büyük acılar yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Mesajın ardından, kent genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, İBB Mehteran Takımı’nın dinletisiyle son buldu.