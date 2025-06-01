Taksim'de polis ablukası altında 'Gezi Direnişi' anması: Gözaltına alınan öğrencilerin tümü serbest bırakıldı!

İstanbul Taksim’deki “Gezi” anmasında gözaltına alınan ve
bugün adliyeye sevk edilen öğrencilerin tümü serbest bırakıldı.
Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim
Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı
üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis
Sokak kesişiminde gerçekleşti.
TAKSİM’DE POLİS ABLUKASI
Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen
gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den
Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına
alındı.
2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si
bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
2 kişi tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla
nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TÜM ÖĞRENCİLER SERBEST
Son olarak, “tutuklama” talebiyle hakimliğe sevk edilen Nazım
Öztoprak ve Büşra Islak da adli kontrol imza ve yurtdışı yasağı ile serbest
bırakıldı.
Buna göre dünkü Gezi anmasında sonrası gözaltında öğrenci
kalmadı.