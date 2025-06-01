Taksim'de polis ablukası altında 'Gezi Direnişi' anması: Gözaltına alınan öğrencilerin tümü serbest bırakıldı!

İstanbul Taksim’deki “Gezi” anmasında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen öğrencilerin tümü serbest bırakıldı.

Gezi Direnişi'nin 12. yıldönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması’nın "Karanlık gider, Gezi kalır" diyerek yaptığı çağrı üzerine olağanüstü ablukaya rağmen anma dün 19.00'da Süslü Saksı Sokak ile Mis Sokak kesişiminde gerçekleşti.

TAKSİM’DE POLİS ABLUKASI

Basın açıklamasının ardından Taksim'e yürümek isteyen gençlik örgütlerine polis müdahalede bulundu. Öğrencilerin bir kısmı Taksim'den Şişhane'ye kadar sloganlarla yürürken, 94 kişi polis ablukasında gözaltına alındı.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınanlardan 82'i gece serbest bırakılırken, 12'si bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

2 kişi tutuklamayla, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TÜM ÖĞRENCİLER SERBEST

Son olarak, “tutuklama” talebiyle hakimliğe sevk edilen Nazım Öztoprak ve Büşra Islak da adli kontrol imza ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Buna göre dünkü Gezi anmasında sonrası gözaltında öğrenci kalmadı.