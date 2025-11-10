Taksim’deki 10 Kasım anmasında AKP çelengi bırakılmadı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 10:35:00
ANKA
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 10 Kasım nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programında anons edilmesine karşın AKP çelengi bırakılmadı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde yurdun her yerinde saat 09.05 geçe anıldı. İstanbul’da da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Anmaya İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

AKP ANONS EDİLDİ ANCAK...

Anmada çelenk bırakılması için kurumların ve siyasi partilerin isimleri anons edildi. AKP anons edilmesine karşın çelenklerinin olmaması dikkat çekti.

