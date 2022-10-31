'Her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim' demişti: Erdoğan o tweetini sildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşların kullandığı ilaçların yüzde 89'unun yerli üretim olduğunu iddia etti. Aynı zamanda eczacı olan CHP'li Bulut'un yanıtının ardından Erdoğan paylaşımını silmek zorunda kaldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Erdoğan'ın Twitter hesabından bugün "Vatandaşlarımızın kullandığı her 100 ilaçtan 89'u yerli üretimden sağlıyoruz" iddiasında bulunduğu bir paylaşım yaptı.
CHP'Lİ BULUT: DERDİNİZ TASANIZ ALGI YÖNETİMİ
Aynı zamanda eczacı olan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erdoğan'ı etiketleyip bu paylaşımı alıntılayarak "Madem tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim Neden 5 ilaçtan biri eczanede yok? İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı? İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım. Derdiniz tasanız algı yönetimi!" sorularını sordu.
-Madem, tüketilen her 100 ilaçtan 89'u yerli üretim peki Neden 5 ilaçtan 1'i eczanede yok?— Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 31, 2022
-İlaç fiyatlandırması neden Euro kuruna bağlı?
-İthal ilaca ödenen TL oranını da söyleyin bakalım.
Derdiniz tasanız, algı yönetimi! https://t.co/LlQVyxo8NM
Ancak Erdoğan'ın hesabından paylaşılan tweet bir süre sonra silindi.
Bulut'un alıntıladığı tweetin yerinde "Sahibi tarafından silindi" ifadesi yer aldı.
CHP'li Bulut, paylaşımın silinmesi üzerine "Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi @RTErdogan" diyerek tepki gösterdi.
Sorulara cevap vermek yerine tweet silmek daha kolay tabi @RTErdogan https://t.co/YXdCAYjHgd— Burhanettin Bulut (@eczburhan) October 31, 2022
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