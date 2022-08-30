Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni: İmamoğlu'ndan 100. yıl vurgusu

30 Ağustos 2022 Salı, 11:42

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKILDI

Zaferin 100. yıl kutlamaları İstanbul'da bugün saat 09.00'da Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreniyle başladı.

Tören'e İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1.Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Org. Ali Sivri, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINA DA BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜMEYE BAŞLIYORUZ"

Çelenk bırakma töreninin ardından açıklama yapan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Yeni bir 100 yıl tariflenmesi üzerine milletçe yeni zaferler kazanmalıyız. Eğitimde, teknolojide, üretimde ve dünyaya örnek olacak başarılara imza atan nesillerin yaşadığı güzel bir cumhuriyetin varlığını hep beraber sürekli, yaşayabilir bir biçimde daimi kılmalıyız. Bu bağlamda hepimizin sorumlulukları var."

İBB Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"En küçüğümüzden en büyüğümüze, gazilerimizden il başkanlarımıza, siyasilerimizden öğretmenlerimize, çocuklarımızdan gençlerimize bu duyguyla 100. yılını kutluyoruz 30 Ağustos'un. Tabiri caizse Cumhuriyet'in 100. yılına da bugünden itibaren yürümeye başlıyoruz. İnşallah hep birlikte belki de belki de değil, tarihin en coşkulu 100. yılını seneye Türkiye'mizin her yerinde, İstanbul'da başta olmak üzere hep birlikte kutlayacağımız o günü, 29 Ekim’i iple çekiyoruz. 100. yılı 30 Ağustos’un kutlu olsun."