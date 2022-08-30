Devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir'de

30 Ağustos 2022 Salı, 11:16

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922’de başlayan ve 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Anıtkabir'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE ANITBAKİR'DE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'deydi.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

"EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir'deki resmi törenler sona ererken, Anıtkabir yurttaşların ziyaretine açıldı.

İLK RESMİ TÖREN ANITKABİR'DEYDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başladı.

Devlet töreni saat 11.00'de yapıldı. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmi geçit düzenlendi.

İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi olacak. Törenler, 10.30'da başladı.