Taksim'de polisin müdahalesi sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere polis biber gazı ile saldırırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sevgilerimi gönderiyorum" diyerek 1 Mayıs mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:58
Taksim'de polisin müdahalesi sürerken Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı
Abone Ol google-news

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü İstanbul'da Taksim'de kutlamak isteyen işçi ve emekçilere polisin biber gazlı saldırısı sürdüğü sırada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Erdoğan, "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri 1 Mayıs haberleri Tayyip Erdoğan haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Başkan Köksal 1 Mayıs’ı kutladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Başkan Köksal 1 Mayıs’ı kutladı
Özgür Özel'den '1 Mayıs' açıklaması: Taksim özgür olana kadar mücadaleye devam...

Özgür Özel'den '1 Mayıs' açıklaması: Taksim özgür olana kadar mücadaleye devam...
Özgür Özel'den '1 Mayıs' mesajı

Özgür Özel'den '1 Mayıs' mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu!
Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı

Akp’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs paylaşımı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!
Son Dakika… DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti

Son Dakika… DİSK ve KESK Taksim’e yürümekten vazgeçti
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e: 'Çok başarılı'
RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi

RAMS Park’ta loca sayısı 221’e çıktı, Galatasaray’ın kasasına milyonlar girdi
AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: Murat Kurum 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' olabilir

AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: Murat Kurum 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' olabilir
Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2024 altın fiyatları…