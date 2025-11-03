Talimat Devlet Bahçeli'den: Osmaniye'ye 'Murat Kurum Bey' mahallesi kurulacak!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025
Osmaniye'de, kent merkezinde oluşturulacak bir mahalleye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adının verilmesi planlanıyor. Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada isim önerisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldiği duyuruldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de yeni kurulacak mahalleye "Murat Kurum Bey" adı verilmesi planlanıyor.

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen yurttaşların kalıcı konutlarına yerleştiği alanın mahalle olacağı ve buraya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle "Murat Kurum Bey" adının verileceği belirtildi.

Öneri belediyenin Kasım ayı toplantısı için gündeme alındı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN TALİMATI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezimizde kalıcı konutların yükseldiği, ortak yaşam alanlarının doğduğu alanda ikamet ittihazıyla yerleşen Osmaniyeli hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını ilk elden çözebilmek amacıyla, demokrasinin ilk basamak müessesesi olan muhtarlık makamı Osmaniye Belediyemizin kasım ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Genel Başkanımız ve hemşehrimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatlarıyla 'Murat Kurum Bey Mahallesi' gündeme alınmıştır."

