Talimatları avukat vermiş

‘Sarallar’ suç örgütüne yönelik 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00
Talimatları avukat vermiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede 11 kişi “müşteki”, 22 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. Dokuz tutuklunun olduğu dosya kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Ümit Saral ile örgüt yöneticisi olduğu belirtilen avukat Tolgahan Çeken ile birlikte 20 şüpheli “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma/yardım etme” ve “nitelikli yağma”dan suçlanıyor.

İddianamede, Ümit Saral’ın cezaevinde bulunmasının, liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerini etkilemediği, avukatı Tolgahan Çeken aracılığıyla örgütü yönettiği, Çeken’in de örgütün eylem ve faaliyetlerine bizzat iştirak ettiği, avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı, ticari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğu izlenimiyle kişiler üzerinde baskı ve tehditte bulunarak menfaat temin ettiği değerlendirildi. Saral’ın avukat Çeken’e verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağladığı tespit edildi. Çeken’in, Saral’dan sonra gelen “ikinci adam” konumunda olduğu belirtildi.

İddianamede, 26 Nisan 2022’de dosyadaki iki müştekinin işyerlerine giden 4 kişinin, silahlı olduklarını belli edecek şekilde “Ümit Saral abinin selamı var. Size etek giydirecek. 1 milyon TL ceza kesti size. Bir an önce ödemenizi yapın” tehditte bulundukları ve bu eylemin Çeken tarafından organize edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

105 yıl hapis istemi

İddianamede, Ümit Saral ile Tolgahan Çeken’in “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan ayrı ayrı 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Saral ile Çeken için ayrıca her bir olay için örgüt lider ve yöneticisi olmalarından dolayı “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan ayrı ayrı toplamda 64 yıldan 93 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüphelilerden 13’ünün üçer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede anlatılan 7 farklı eyleme dahil olan şüpheliler için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.


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