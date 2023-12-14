Tanju Özcan, CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı oldu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 20:17

Güncelleme: 14.12.2023 - 20:23

Yerel seçim için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adaylar tek tek belli oluyor.

İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut başkanlarla yoluna devam etmesi beklenen CHP, Bolu'da da adayını değiştirmedi. CHP, Tanju Özcan'ı yeniden Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim.Tşk ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine?? — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) December 14, 2023

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Parti Meclisi’nin kararıyla '100'üncü yıl affı' kapsamında tekrar CHP’ye geri dönmüştü.