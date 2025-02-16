Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor' diyerek sitem etti

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anketlerde AKP ve CHP'nin başa baş çıkığını belirterek, "Ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum" dedi.

Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor' diyerek sitem etti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:09

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son anketler hakkında değerlendirmede bulundu, AKP ve CHP'nin başa baş çıktığını ifade etti.

"İçim daralıyor, nefes alamıyorum" diyen Özcan, "Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"İçim daralıyor, nefes alamıyorum. Emekli, işçi, köylü perişan durumda. Yoksulluk ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Teröristlerin affı konuşuluyor. Ama anketlerde hala AKP-CHP başabaş çıkıyor. Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum."


Etiketler: #Tanju Özcan #CHP #ANKET

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