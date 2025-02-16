Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar… AKP-CHP farkı kapanıyor, 4 parti barajı geçebiliyor!

ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AKP ile CHP arasında fark kapanıyor.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar… AKP-CHP farkı kapanıyor, 4 parti barajı geçebiliyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 15:46

Türkiye’de ‘erken seçim’ tartışmaları devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de adayını belirlemek amacıyla ‘ön seçim’ sürecini başlattı.

Bunlarla beraber, ORC Araştırma yaptığı son seçim anketini paylaştı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketinde, sadece 4 parti barajı geçerken, AKP ile CHP arasında fark kapanıyor.

Anketin sonuçları şu şekilde: 

CHP: yüzde 29.5

AKP: yüzde 29.1

MHP: yüzde yüzde 8.6

DEM Parti: yüzde 7.5

Zafer Partisi: yüzde 5.1

Yeniden Refah Partisi: yüzde 5

İYİ Parti: yüzde 4.7

Gelecek Partisi: yüzde 2

Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.6

Yerli ve Milli Parti: yüzde 1.5

Deva Partisi: yüzde 1.2

Anahtar Parti: yüzde 1.1

Diğer: yüzde 1.3


Etiketler: #orc araştırma #ANKET #seçim anketi

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