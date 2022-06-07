Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı mesajı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda seslenerek "Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2022 Salı, 08:45
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı mesajı
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, Twitter’dan paylaşımda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Özcan mesajında, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol’ demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı… Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim… Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”


Kemal Kılıçdaroğlu Tanju Özcan CHP cumhurbaşkanı adayı

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