Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı mesajı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı konusunda seslenerek "Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Twitter’dan paylaşımda bulunarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.
Özcan mesajında, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“1 hafta önce kibir abidesi size ‘yüreğin yetiyorsa aday ol’ demişti Sn Gn Başkanım… Sizden ses çıkmadı… Siyaset iddia işidir.. Yol verin ben bu resti göreyim… Hazırım inan olsun… Sandıkta dürüvereyim defterini… Güvenin bana… Yenerim!!!”
1 hafta önce kibir abidesi size “yüreğin yetiyorsa aday ol”demişti Sn Gn Başkanım...sizden ses çıkmadı...siyaset iddia işidir..yol verin ben bu resti göreyim...hazırım inan olsun...sandıkta dürüvereyim defterini...güvenin bana...yenerim!!!— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 6, 2022
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