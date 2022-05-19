Tanju Özcan’dan sığınmacılara, 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bilboardlara astırdığı Türkçe ve Arapça yazılı ilanla, sığınmacılara, “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” çağrısında bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez bilboardlara astırdığı Arapça ilanla dikkat çekti. Sosyal medyadan ilanla ilgili paylaşımda bulunan Özcan, “Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık” ifadelerini kullandı.
TÜRKÇE AÇIKLAMASI DA YER ALDI
Özcan’ın Arapça ve Türkçe ilanında ise şu ifadeler yer aldı:
“Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize”
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