Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e destek: Kazanman için elimden geleni yapacağım

Yayınlanma: 15.10.2023 - 21:50

Güncelleme: 15.10.2023 - 21:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) partiden kesin ihraç kararı verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in, kendisinin ihracıyla ilgili bir vatandaşla konuştuğu videoyu paylaşan Özcan, Özel'e teşekkür ederek "Önemli olan senin niyetin. Bugün gördüm ki niyetin halis. Duygu ve düşüncelerin için şükranlarımı sunuyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Teşekkür ederim Özgür Başkan @eczozgurozel



Önemli olan senin niyetin. Bugün gördüm ki niyetin halis.



Duygu ve düşüncelerin için şükranlarımı sunuyorum. Kazanman için elimden geleni yapacağım. pic.twitter.com/k6kpFuSXRi — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) October 15, 2023

ÖZEL BUGÜN DÜZCE'DEYDİ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, bugün CHP Düzce İl Kongresi'nde konuştu.



Özcan'ın, İmamoğlu ve Özel açıklamaları daha önce sık sık gündeme gelmişti...

Özcan, "Kayıt dışı siyasete, merdiven altı siyasete karşı çıkıyoruz. Nereden geldiği, kime satıldığı belli olmayan ticarete kayıt dışı ticaret deniyor. Peki kayıt dışı siyasete ne demeli? Nereden geldiği belli olmayan, kime hizmet ettiği elli olmayan danışmanlar ordusunun öğrendiğimizde bizim bile şaşırdığımız protokllörüe kayıt dışı siyaset diyoruz. Siyaseti kayıt altına alacağız. Biz bu kayıt dışılıktan hiçbir fayda görmedik. Size, iktidara koşan bir Cumhuriyet Halk Partisi sunuyorum" diye konuştu.