Tansu Çiller Murat Kurum'a neden destek verdi? Buğra Gökce madde madde açıkladı...

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:09

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:18

Eski Başbakan Tansu Çiller, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a desteğini açıkladı. Çiller'in açıklamasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu" sözleriyle tepki göstermişti.

İmamoğlu'nun ardından eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından "Tansu Çiller neden Murat Kurum'a destek açıkladı?" başlığıyla bir ileti paylaştı.

"Murat Kurum Bakanlığı döneminde Kilyos'ta Çiller ailesine ait bir şirketin yönetiminde olan arazinin imar planını değiştirerek, doğal SİT alanını ranta açtı" diyen Gökce şu ifadeleri kaydetti:

İBB gereken davayı açtı ve plan değişikliği iptal edildi.

İbretlik bir hikaye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 Mayıs 2020’de Çiller ailesi yönetiminde bir şirkete ait Kilyos'taki yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imar planını değiştirdi.

Plan değişikliği ile konut alanı olarak belirlenmiş parsel, otel yapılacak şekilde düzenlendi. 4 bin 586 metrekarelik inşaat alanı 5 kat arttırılarak 24 bin metrekareye çıkarıldı.

Doğal sit alanı statüstündeki planın değişmesine ve ayrıcalıklı bir düzenleme yapılmasına Sn. Ekrem İmamoglu öncülüğünde itiraz ettik. Bakanlık itirazımızı reddetse de açılan dava sonucunda 2022 yılında mahkeme planı iptal etti. Ama iş burada bitmedi.

Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu sefer Çiller ailesine ait araziyi de kapsayan, İstanbul Sarıyer Kısırkaya’daki 60 parsellik bölgenin imar planlarını değiştirdi.

Plan değişikliği ile park, ibadet ve yol alanları azaltılırken konut, ticaret ve turizm alanları arttırıldı.

273 bin metrekareyi kapsayan alanda konut, ticaret, turizm ve günübirlik tesis alanı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıldı.

İBB yine Bakanlığa itiraz etti. Bakanlık itirazı reddetti. Açılan dava sonucunda mahkeme itirazı haklı görerek, plan değişikliğini iptal etti.

Çiller ailesi yönetimindeki şirkete ait arazi 3'üncü derece doğal sit alanı içerisinde yer alıyor. Kritik nokta. Dava açtığımız tarihte bu arazi şirketin kredi borçlarına karşılık Halkbank'a ipotek ettirilmişti. Şayet bu plan değişikliği geçseydi, arazi değerlenecek, milyonlarca dolarlık bir rant aktarımı gerçekleşecekti.

Halbuki 2019 yılında halkın görevi Sn. ekrem_imamoglu 'na vermesiyle İstanbul'da kişilere, kurumlara, zümrelere değil 16 milyon İstanbulluya hizmet etme dönemi başladı.

Rant değil halk odaklı bir bakış açısıyla hareket edildi.

Kimseye bir imtiyaz tanınmadı, ayrıcalık verilmedi. Sahilin kenarındaki kaçak yapılar nasıl yıkıldıysa, kişilere rant aktarmak için imar planı değiştirme zihniyeti de öyle yıkıldı.

31 Mart'ta İstanbul işte bu iki zihniyet arasında bir karar verecek. Çiller olması gereken yerde tutumunu almış durumda. Aynılar aynı yerde buluştu. İnanıyorum ki 16 milyon İstanbullu da "Tam yol ileri" diyecek, İstanbul'a hizmet edenlerin yanında yerini alacak.