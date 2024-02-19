Buğra Gökce’den Murat Kurum’a ‘taksi’ yanıtı: ‘Öneriyi getirdik, Eyüp Aksu reddetti’

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:03

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:32

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve kent planlamacısı Buğra Gökce, AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un “Mevcut CHP'li İBB yönetimi her konuda olduğu gibi taksi meselesini de çözümsüz bıraktı. Bunun arkasında CHP'li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor” sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökce, şunları ifade etti:

“AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sn. Murat Kurum ya yanlış biliyor ya yanlış yönlendiriliyor. @istanbulbld gerçek kişilere (taksicilere) taksi satış önerisi getirmiş bu önerimiz de Bakanlık bürokratları ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun oylarıyla REDDEDİLMİŞTİR.

Gerçekler:

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum bir açıklama yaparak gerçek kişilere taksi plakası satışı yapılmadığı için taksi sayısının arttırılması tekliflerinin reddedildiğini ifade etmiştir.

Halbuki 27 Temmuz 2023 tarihinde benim başkanlığımda yapılan UKOME toplantısında "GERÇEK KİŞİLERE 3000 adet taksi satışı" İBB tarafından teklif edilmiştir. (bkz: https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/haberler-ve-duyurular/3000-taksi-plakas%C4%B1-sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1-reddedildi)

"Gerçek Kişiler taksi” teklimiz, UKOME kurulundaki tüm Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası temsilcisinin (Eyüp Aksu) olumsuz oylarıyla REDDEDİLMİŞTİR.

İstanbul'un hak ettiği nitelikli, güvenli taksi hizmetini vatandaşlarımıza kavuşturmak için yaptığımız yapıcı teklifler sistematik ve bilinçli bir şekilde engellenmiştir.

Taksi sorunu üzerinden siyasi ve ticari menfaat sağlamaya çalışan rant odaklı bakış açısı İstanbulluların hak ettiği hizmete kavuşması önündeki en büyük engeldir.

Bu engellemenin bir parçası olan Sn. Murat Kurum ve temsil ettiği iktidar bugün de taksi sorununun kökten çözülmesi için yapıcı adım atmamaya devam etmektedir.

Sn. Murat Kurum yanıltılmışsa bilgi edinmesini, bilerek gerçekleri saklıyorsa da siyasi ahlaka uygun bir şekilde kampanyasını sürdürmesini önemle rica ederim.

Tüm İstanbullulara ve kamuoyuna saygıyla duyururum.”