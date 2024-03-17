Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı kitaptaki "memur aylıklarını ödemeyelim" iddiası üzerine "Benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:02
Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın 'memur aylıkları' iddiasına ilişkin açıklama
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı "Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü" adlı kitaptaki "Çiller'in memur aylıklarını ödemeyelim dediği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Çiller, yazılı açıklamasında, 1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı değil Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığını belirtti.

Maaş ödemelerinin bir kamu harcaması olduğunu anlatan Çiller, şöyle devam etti:

"Bu harcamalar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Yani zamanın mevzuat tekniği açısından benim maaş ödemelerini engellemem mümkün değildir. Ayrıca Hazine Bakanı olarak kapım bütün bakan arkadaşlarıma, ilgili bürokratlara ve tüm dava arkadaşlarıma açıktı. Böylesi bir ortamda duygusallığa yer olamayacağı aşikardır. Bu gerçeklerden hareketle benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum."


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