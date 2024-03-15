Tansu Çiller cephesinden 'ballı börek imar' açıklaması

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:51

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:54

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Berslan Duman, müvekkilinin Kilyos'taki arsasına avantaj sağlandığı iddialarına ilişkin, "Bu arsanın 4 Mart 2024 tarihli Bakanlık oluruyla 'Nitelikli Koruma Alanı'ndan çıkartılarak, 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na dönüştürülerek avantaj sağlandığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hukuka aykırıdır" açıklamasında bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller'in Murat Kurum'a yönelik desteğine ilişkin "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" demişti.

Söz konusu arsanın, müvekkilleri Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller tarafından 8 Ekim 1986'da, Çiller'in aktif siyasete girmesinden yıllar önce kendi öz kaynaklarıyla satın alındığını, taşınmazın akabinde müvekkillerinin sahibi oldukları Marsan Marmara Holding AŞ'ye 9 Haziran 2005'te devredildiğini öne süren Duman, "Bu nedenle de haber içeriğindeki sanki 2005 yılından önce müvekkillerimin bu taşınmazla bir ilgileri olmadığı algısı gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Tansu Çiller'in siyasi hayatı boyunca ve bugüne değin bu arsanın statüsü konusunda herhangi bir çıkar sağlayıcı eylemi, işlemi olmamıştır" ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HUKUKA AYKIRI"

Avukat Duman, şunları kaydetti:

"Söz konusu arsa, onlarca yıldır zaten 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' içerisinde yer almakta olup, bitişiğinde 2006 tarihinden bu yana yerleşim yeri olan 230 konutlu bir site bulunmaktadır. Dolayısıyla bu arsanın 4 Mart 2024 tarihli Bakanlık oluruyla 'Nitelikli Koruma Alanı'ndan çıkartılarak 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'na dönüştürülerek avantaj sağlandığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hukuka aykırıdır.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse yazınızda atıfta bulunulan Bakanlık oluruyla müvekkillerime ait arsanın koruma ve kullanma koşulları kesinlikle değişmemiştir. Müvekkillerimin 38 yıldır sahibi oldukları bu taşınmaz hakkında gerekli dikkat gösterilmeden yapılan tüm yayınlar ve ileri sürülen iddialar, hukuk ve habercilik meslek etiği dışı saikleri hatıra getirmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesini esas alarak, müvekkillerimle ilgili bu konuda gerçeklere ilişkin bu açıklamayı yapmayı gerekli görmüş bulunuyoruz."

MURAT KURUM'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Çiller, İstanbul’da katıldığı bir programda Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Kurum'a desteğini, “Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul’a. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul’a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler” sözleriyle açıklamıştı.

İMAMOĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller'e şu cevabı vermişti:

"Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."