Tansu Çiller'den 'yeni parti' iddialarına yanıt: 'Gerçekle hiçbir ilgisi yoktur'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'e 'parti kurma görevi verdiğini' söyledi. Çiller'in avukatı iddialara yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı iddiaları hakkındaki soruya, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok" yanıtını veren Koray Aydın, "Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, “İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır” anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir" diye konuştu.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönlendirmesiyle Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların ‘gerçeği yansıtmadığını’ duyurdu.
Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:
“Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”
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