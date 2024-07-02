Suudi Arabistan Savunma Bakanı Türkiye’de: Bakan Güler askeri törenle karşıladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi mevkidaşını askeri törenle karşıladı.

ANKA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:58
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Türkiye’de: Bakan Güler askeri törenle karşıladı
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanı Halid bin Salman ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanı'nın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman’ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. 

Törende, askeri bando iki ülke ulusal marşlarını çaldı. Selman’ın onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirdi.


Suudi Arabistan haberleri Yaşar Güler haberleri türkiye haberleri

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğal gaz sahaları keşfedildi

Suudi Arabistan'da yeni petrol ve doğal gaz sahaları keşfedildi
Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporunda Suudi Arabistan ve Nijerya bizden önde

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporunda Suudi Arabistan ve Nijerya bizden önde
Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Saldırılar derhal durdurulmalı

Suudi Arabistan'dan İsrail'e çağrı: Saldırılar derhal durdurulmalı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler