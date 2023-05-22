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Tarih belli oldu: İYİ Parti’de kurultay kararı

İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı tarihleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 13:57
Tarih belli oldu: İYİ Parti’de kurultay kararı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Akşener imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."


Meral Akşener İyi Parti Kurultay

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