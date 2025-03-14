Tarih belli oldu: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek
ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın davetiyle yarın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı kampanyası kapsamında yarın başkentte bir halk buluşması gerçekleştirecekti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya gelecek.
Yavaş'ın davetiyle gelişen buluşma yarın (15 Mart) saat 11.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşecek.
İkili, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde birlik ve beraberlik görüntüsü verecek.
MAMAK'TAKİ HALK BULUŞMASINA YAVAŞ KATILMAYACAK
Öte yandan İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.
İmamoğlu yarın Ankara Mamak Belediyesi ev sahipliğinde, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda bir halk buluşması düzenleyecek.
Söz konusu programa Yavaş katılmayacak. İkili program öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelecek.
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