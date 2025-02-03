Tarih verdi: Cemal Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, dün akşam çıktığı canlı yayında Cemal Enginyurt ile CHP'ye katılacaklarını duyurmuştu. Enginyurt'tan açıklama geldi.
Genel seçimde CHP'nin listelerinden gidip milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.
Salih Uzun, dün katıldığı Halk TV’de Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını duyurmuştu.
"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"
Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile gelişmeyi doğruladı. Enginyurt, "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 3, 2025
CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz @SalihUzunDr la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz.
Birleşe birleşe,
Direne direne kazanacağız.
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