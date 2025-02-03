Tarih verdi: Cemal Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, dün akşam çıktığı canlı yayında Cemal Enginyurt ile CHP'ye katılacaklarını duyurmuştu. Enginyurt'tan açıklama geldi.

Tarih verdi: Cemal Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:14

Genel seçimde CHP'nin listelerinden gidip milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.

Salih Uzun, dün katıldığı Halk TV’de Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını duyurmuştu.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile gelişmeyi doğruladı. Enginyurt, "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #CHP #Demokrat Parti #Cemal Enginyurt

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