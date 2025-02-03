Tarih verdi: Cemal Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması

Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:14

Güncelleme: 03.02.2025 - 20:43

Genel seçimde CHP'nin listelerinden gidip milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etmişti.

Salih Uzun, dün katıldığı Halk TV’de Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını duyurmuştu.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

Uzun'un açıklamalarından sonra Enginyurt da X hesabından yaptığı paylaşım ile gelişmeyi doğruladı. Enginyurt, "Yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz Salih Uzun ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz" ifadelerini kullandı.