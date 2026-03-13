Tarihi İzmir Elektrik Fabrikası’nın bulunduğu alanda, 20 katlı binalar yükselecek: Asırlık miras ranta açıldı

Cumhurbaşkanı imzalı karar, bölgenin “ticaret‑turizm alanı” ve “özel proje alanı” olarak düzenlenmesiyle birlikte 20 kata kadar yüksek katlı yapılaşmanın önünü açıyor.

1964 yılında fabrikanın müdürlüğünü yapmış olan mühendis Süha Tarman, tesisin İzmir’in ve Türkiye’nin sanayi tarihinin önemli bir simgesi olduğunu belirterek korunması gerektiğini vurguladı.

TARMAN: MÜZE OLSUN

1920’li yılların sonunda kurulan İzmir Elektrik Fabrikası, uzun yıllar kentin enerji ihtiyacının önemli bölümünü karşıladı. 1989 yılında faaliyetini durduran tesis, o tarihten bu yana atıl durumda.

Tarman, fabrikanın bir dönem İzmir’in elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşıladığını anımsatarak yapının müze olarak değerlendirilmesinin kent için önemli bir kazanım olacağını söyledi. Tarhan, “Bu tesis, İzmir’in ve Türkiye’nin sanayi tarihidir. Onu korumazsak, gelecek kuşaklara anlatacak bir hikâyemiz kalmaz” diye konuştu.

Meslek odaları ve şehir plancıları da fabrikanın bulunduğu alanın ticari projelere açılmasına karşı çıkarak yapının kültür, sanat veya sanayi müzesi gibi kamusal bir işleve kavuşturulması gerektiğini savundu.

‘ENDÜSTRİ MİRASI’

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak “Tarihi elektrik fabrikası ve çevresindeki alanın özelleştirme politikaları ile yapılaşmaya açılmasına karşı olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Endüstri mirası niteliğindeki bu alanın kamusal, kültürel ve bilimsel işlevlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor mimarlık ve planlama ilkelerine aykırı biçimde alınan bu kararın hukuki ve mesleki tüm yollarla takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.