'Tarihi konuşma' denilmişti... Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı! AKP-MHP-DEM üçlüsü ilanı: 'Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız...'

Terör örgütü PKK, silah bırakma sürecini önceki gün Irak’ın Süleymaniye kentinde başlattı.

Örgütün yöneticisi Bese Hozat dahil 30 PKK’li teröristin katıldığı törende silahlar sembolik olarak bırakılarak bir varilde yakıldı.

Yaşananların ardından gözler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti.

AKP’Lİ ÇELİK ÖNCE “TARİHİ KONUŞMA” DEDİ, SONRA “SÜRPRİZ YOK” DEDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz’da NTV yayınında “Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum” demiş ama ayrıntı vermemişti.

Çelik 10 Temmuz akşamı ise konuk olduğu tv100 canlı yayınında ise “Sürpriz yok” mesajı vermişti.

Açıklamasında bugünü işaret eden Çelik, "Bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeleri değerlendirecek" demişti.

ERDOĞAN "TARİHİ" DENİLEN KONUŞMASINI YAPTI

AKP tarafından "tarihî bir konuşma" yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nin silah bırakma töreninden bir gün sonra yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdıkları yeni çözüm sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını açıklayan Erdoğan, "TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın" dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.20 civarında başladığı konuşmasını 11.15 sularında bitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

* Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

YİĞİT BULUT'U ANDI: 'BİR TESLİMİYET İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM'

* Dava ve yol arkadaşım, aynı zamanda danışmanım, Yiğit Bulut kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Bugün malûm inşallah Karacaahmet'e defnedilecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki ikindi namazıyla Hakk'a uğurlayacağız. Biz, bu toplantımız nedeniyle merasime katılamıyoruz. Ama teşkilatımız orada. Onlar bu merasime katılacaklar. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlık sebebiyle kendisini hastanede ziyaret ettiğimde gerçekten çok çok ağır bir durumdaydı.

* Ama biz hep şunu söylüyoruz; kaderin üstünde bir kader var. Ve temkinli olduğunu, teslimiyet içerisinde olduğunu gördüm. Rabbim taksiratını hasenata tedbil eylesin, mekânı cennet olsun inşallah. Beraberce birer Fatiha okuyalım, görevimizi yerine getirmiş olalım.

‘12 ŞEHİT’ AÇIKLAMASI

* 12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.

* Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tıpkı Boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.

AKP İSTİŞARE TOPLANTILARI

* Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda farklı başlıklarda istişareler olacak. Toplantılarımızın ayırt edici özelliği ortak akla vesile olmasıdır. Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir. Sizlerden içinizden gelenleri bize açık fikirlilikle söylemenizi istiyorum.

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ”

* Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan ay-yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

* 47 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesine terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bölücü örgüt sivilleri hedef aldı. Terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız. Ay yıldızlı bayrağımız semalarda özgürce dalgalanacak. Şehitlerimiz başımın tacı olacaktır. 1984'deki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi her biri terörü kazıyacağını söyledi. Kimse bitiremedi. Elbette bunda yanlış uygulamaların da payı vardı; Beyaz Toroslar, Diyarbakır Cezaevi, Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi. Bunlar terörü körükledi. Hataların bedeli ağır ödendi.

* 3 Kasım 2022'de göreve geldiğimizden beri bu konunun mücadelesini verdik. Terör örgütün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmemesi için tedbirler aldık. Tarihi nitelikte adımlar attık. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik.

“BUGÜN YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR

* Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi. Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.

* Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

“PAZARLIK YOK”

* Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yolu denemiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi bir al-ver süreci değildir. Çok dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.

* Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

ERDOĞAN’DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

* İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

“DEVLETİMİZ BUGÜN DÜNE GÖRE ÇOK DAHA KUVVETLİDİR”

* Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.

“KİMSE KORKMASIN”

* Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kimse korkmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz.

“HEPSİ İŞSİZ KALACAK…”

* Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar. Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN ŞAFAĞI SÖKÜYOR”

* Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Açın tarihin sayfalarına bakın. Kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. Türk-Kürt-Arap bir arada ise beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. Ne zaman ayrıldık yenildik.

* Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez ama bize zaman kaybettirdiler. Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokmaya çalıştılar. 41 yılda kim kazandı.

* Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvasıdır.

"ŞİMDİ OTURUP KONUŞACAĞIZ..."

* Şimdi oturup konuşacağız... Silahlarla değil. Yüz yüze, gönül gönüle konuşacağız. TBMM’de komisyon kurup, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız.

AKP-MHP-DEM ÜÇLÜSÜ İLANI

* Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak, bu yolda beraber yürümeye karar verdik.

“ÇIKIŞ YOLU ARAYANA KAPIYI ARDINA KADAR AÇARIZ”

* Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu.

* Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye istikrar ve güven içinde yürüyecek. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum; biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Kürt-Arap çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Annelerimiz evlat acısı çekmeyecek.

"SİLAH TESLİMİNİ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ"

* Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak. Silah teslimini kurulan mekanizma sayesinde titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları şehit babaları ellerinizi öpüyorum.

* Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sürece destek olanlara bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan süreçte, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, Süleymaniye'de düzenlenen törenle bugün sembolik olarak silah bıraktı.

Örgütün silah bırakma töreni, saat 11.25’te başlayıp 11.45'te sona erdi.

Silah bırakma töreninde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş yer aldı. Törende 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK'li terörist bulundu.