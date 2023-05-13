Tarihi seçim... Liderler bugün nerede oy kullanacak?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 08:40

Güncelleme: 14.05.2023 - 08:58

Türkiye, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına giderken, cumhurbaşkanı adayları ile siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

Buna göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullanacak. İnce, Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

BAHÇELİ ANKARA'DA, AKŞENER İSTANBUL'DA SANDIĞA GİDECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy kullanacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar Ankara Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda, Pervin Buldan ise Van'da oy verecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu İstanbul Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda verecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Emlak Konut Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

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Bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti, 14 Mayıs'ta, 100 yılın en kritik seçimlerinden birine gidiyor. cumhuriyet.com.tr, 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği bu tarihi günü takipçilerine anbean aktaracak. Okurlarımız cumhuriyet.com.tr'de ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın anlık verilerini tercihli olarak takip edebilecek.

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