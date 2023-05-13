Anlık seçim sonuçları cumhuriyet.com.tr'de

Yayınlanma: 13.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:47

AKP iktidarları tarafından 21 yıldır yönetilen Türkiye Cumhuriyeti, 14 Mayıs’ta tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor.

Türkiye’nin en köklü gazetesi Cumhuriyet, internet sitesi cumhuriyet.com.tr ile seçim günü doğru ve hızlı haber kaynağı olarak okurlarının karşısında olacak. Cumhuriyet okurları, seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu’nun yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte cumhuriyet.com.tr’de öğrenmeye başlayacak.

ANKA Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı’nın anlık olarak geçtiği veriler, Cumhuriyet.com.tr’de il il, ilçe ilçe ayrıntılı olarak yer alacak. Cumhuriyet.com.tr’nin seçim takip sistemiyle okurlarımız, herhangi bir ille ilgili seçim sonuçlarına bu yerleşim yeriyle ilgili sayfasını seçerek anlık olarak erişebilecek. Yasakların kaldırılmasıyla birlikte seçim sonuçları, cumhuriyet.com.tr’den ayrıca mobil araçlarla da takip edilebilecek.

Cumhuriyet.com.tr’nin sosyal medya sayfaları da seçim gündemiyle ilgili haberlerin yanı sıra seçim sonuçlarının okurlarımıza ulaştırıldığı diğer araçlar olacak. Cumhuriyet yazarları ve pek çok konuk Cumhuriyet YouTube kanalında anlık değerlendirmeler yapacak.