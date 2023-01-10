Enes Kara'nın canına kıymasının üzerinden bir yıl geçti

Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:09

Güncelleme: 10.01.2023 - 17:09

Öğrenimini sürdürdüğü Elazığ’da, ailesinin baskısı ile bir cemaat "yurdunda" kalan ve gördüğü sistematik baskı sonucu yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kara ölmeden önce çektiği videoda, “Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum. Bulunduğum cemaat yurdunda namaz kılma ve cemaatin dersine katılmak zorunlu, verdikleri kitapları okumak zorunlu, kendim müslüman değilim, ailem bilmiyor, buradan ayrılmak istediğimi söylediğimde hayır cevabını aldım” ifadelerini kullanmıştı.

Ölümünün ardından Enes Kara'nın babası ise "Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Ben 25 yıldır Risale-i Nur okuyorum. Bir zararını görmedim. Ben bu cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Biz kimseden şikayetçi değiliz.” demiş ve cemaati aklamıştı.

EYLEMLER DÜZENLENDİ

Enes Kara’nın intiharının ardından, yaşanan olayın araştırılması için yurdun birçok noktasında eylemler yapılmış, 14 Ocak 2022’de İstanbul Taksim’de toplanan öğrencilere polisin müdahale etmesi sonucu 83 kişi gözaltına alınmıştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ’da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca yasal girişimde bulunulmuştur. Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir” denilmiş ve yayın yasağı süreci başlatılmıştı.

HKP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Enes Kara olayının araştırılması ve sorumluların yargılanması için harekete geçmiş, Nur cemaati yurdu sorumlularının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “İntihara Yönlendirme” ve “Anayasa’nın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle 13 Ocak 2022’de Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

YARGITAY DOSYAYI KAPATTI

HKP'nin suç duyurusunu işleme alan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Valisi Toraman ile Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda üst düzey memur oldukları gerekçesiyle Vali Toraman ile Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia ederek “İşleme konulmamasına” karar verdi.

ENES KARA'NIN ARDINDAN...

Enes Kara'nın yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye'de değişen hiçbir şey olmadı.

Son olarak İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğun "evlendirilmesi" ile birlikte Türkiye, tarikatların karanlık yüzü ile bir kez daha karşı karşıya kaldı.