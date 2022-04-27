Enes Kara'nın intihar haberini duyuran gazeteci Faik Akgün zabıtalar tarafından darbedildi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 13:29

AKP'li Elazığ Belediyesi'nin zabıta ekipleri, gazeteciye şiddet uyguladı. Elazığ İzzetpaşa Camii önünde meydana gelen olayda; zabıtalar işportacıların nohut ekmek satmasını engellemek istedi. Yurttaşlar bu duruma tepki göstermeye başladı.





Cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın intihar haberini ilk ortaya çıkaran gazeteci Faik Akgün, bu durumu kayıt altına almaya çalışırken zabıtalar tarafından darbedildi.

ZABITALAR DARP ETTİ

Görevi yapması engellenen Akgün, "Olayın olduğu esnada olay yerinde bulunan kardeşim de zabıtaların beni engelledikleri anları videoya aldığı sırada bir zabıta tarafından darbedildi. Zabıtalar olay yerine gelen polislere ve vatandaşlara da saldırdı" dedi.

DARP RAPORU ALDI

Zabıtaların kendisini ittirdiğini ve o esnada fotoğraf makinasının da kırıldığını dile getiren Akgün, yüzde 45 engelli raporu bulunan kardeşinin darp raporu aldığını söyledi.

BELEDİYE YETKİLİSİNDEN KÜFÜRLER

Akgün, zabıtalardan şikayetçi oldu. Karakolda da sorun yaşadığını ifade eden Akgün, zabıtalardan sorumlu belediye yetkilisinin kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek karakoldan ayrıldığını dile getirdi.