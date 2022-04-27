Enes Kara'nın intihar haberini duyuran gazeteci Faik Akgün zabıtalar tarafından darbedildi
Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri nohut ekmek satan işportacılara şiddet uyguladı. Cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın intihar haberini duyuran gazeteci Faik Akgün de görevini yaptığı sırada zabıtaların saldırısına uğradı.
AKP'li Elazığ Belediyesi'nin zabıta ekipleri, gazeteciye şiddet uyguladı. Elazığ İzzetpaşa Camii önünde meydana gelen olayda; zabıtalar işportacıların nohut ekmek satmasını engellemek istedi. Yurttaşlar bu duruma tepki göstermeye başladı.
Cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın intihar haberini ilk ortaya çıkaran gazeteci Faik Akgün, bu durumu kayıt altına almaya çalışırken zabıtalar tarafından darbedildi.
ZABITALAR DARP ETTİ
Görevi yapması engellenen Akgün, "Olayın olduğu esnada olay yerinde bulunan kardeşim de zabıtaların beni engelledikleri anları videoya aldığı sırada bir zabıta tarafından darbedildi. Zabıtalar olay yerine gelen polislere ve vatandaşlara da saldırdı" dedi.
DARP RAPORU ALDI
Zabıtaların kendisini ittirdiğini ve o esnada fotoğraf makinasının da kırıldığını dile getiren Akgün, yüzde 45 engelli raporu bulunan kardeşinin darp raporu aldığını söyledi.
BELEDİYE YETKİLİSİNDEN KÜFÜRLER
Akgün, zabıtalardan şikayetçi oldu. Karakolda da sorun yaşadığını ifade eden Akgün, zabıtalardan sorumlu belediye yetkilisinin kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu söyleyerek karakoldan ayrıldığını dile getirdi.
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