Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden gazeteciye: 'Geçimini bizden sağlıyor, biz onu yemlesek susar'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:28

Güncelleme: 08.03.2025 - 10:38

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, Tarım Kredi Marketlerin tabela değişimiyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir gazeteci hakkında "Geçimini bizden sağlıyor, biz onu yemlesek susar'' ifadelerini kullanması tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin bir yaptığı yazılı açıklama yaparak Aydın'ı istifaya çağırdı. Adem "Gazeteciliğe yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisini derhal istifa etmeye davet ediyorum" dedi.

Adem şu ifadelere yer verdi:

''Buradan sormak lazım: Sen gazetecileri yemleyerek mi susturuyorsun? Öyleyse çık, susturduğun gazetecileri açıkla. Eğer susturamadığın gazetecilere iftira atarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorsan, bu da senin yöneticilik anlayışını gözler önüne seriyor. Tarım Kredi Marketlerin tabela değişimiyle ilgili haberleri yapan gazeteci, konuyu kamuoyuna duyurmuş, süreci şeffaf bir şekilde aktarmıştır. Haberin içeriğine yönelik bir yanlışlık varsa, Tarım Kredi Kooperatifleri çıkar, belgeleriyle açıklama yapar. Ama bakıyoruz ki Genel Müdür, hesap vermek yerine gazeteciye saldırmayı tercih ediyor. Çünkü bu tabela değişiminin neden yapıldığına dair kamuoyuna açıklayabileceği bir gerekçesi yok.

BAKANLIK AYDIN'IN ARKASINDA MI?

Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde, binlerce marketin tabelasının değişmesinin sorgulanması gerektiğini belirten Adem "Ama Aydın, bu sorulara yanıt vermek yerine gazeteciyi itibarsızlaştırmaya çalışarak konuyu çarpıtıyor. Çünkü gerçekler ortaya çıktıkça, yaptığı işlerin savunulacak bir yanı olmadığını o da biliyor. Biz zaten Aydın’ın çiftçi dostu olmadığını biliyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerini çiftçi kuruluşu olmaktan çıkaran, çiftçiye devletin sübvansiyonlu kredisini ticari faizle kullandıran birinin, kamu çıkarını düşüneceğine inanmak saflık olur. Ama şimdi görüyoruz ki, sadece çiftçiyi değil, basın emekçilerini de düşman olarak görüyor.

Gazeteciliğe yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisini derhal istifa etmeye davet ediyorum. Eğer istifa etmezse, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı, bu hadsiz açıklamaların arkasında mı, yoksa basın özgürlüğünden yana mı olduğunu göstermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

"KİM BU YEMLEDİKLERİNİZ?"

Hüseyin Aydın'ın sözkonusu ifadeleriyle hedef aldığı Tarımdan Haber isimli internet sitesinin genel yayın yönetmeni Sadettin İnan da Aydın'a sitesinde kaleme aldığı yazıyla şöyle yanıt verdi:

"Bir gazeteciye atılabilecek en büyük iftiradır bu. Ahlaksızlığın dik alasıdır.

Bu kişi, 3 yıldır Genel Müdürlük yapıyor bugüne kadar ne kendisi ile ne de adamları ile hiçbir şekilde muhatap dahi olmadım. Çünkü bunun nasıl bir çiftçi düşmanı olduğunu Ziraat Bankası Genel Müdürü iken yaptığı uygulamalardan biliyorum.

Bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan çiftçiden iki farklı faiz alınır. Devletin sübvansiyonlu kredileri, Tarım Kredi ortaklarına maalesef ticari faizle kullandırılır. Bunun mucidi de bu şahıstır"

Sadettin İnan, Hüseyin Aydın'a "Kim bu yemleyerek susturduğunuz gazeteciler!!! Müfteri açıkla da öğrenelim!!!" diye seslendi.