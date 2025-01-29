Barış Pehlivan'ın savcılık ifadesine Cumhuriyet ulaştı: 'Görüşme gazetecilik refleksiyle yapıldı'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:28

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında hakkındaki davalara aynı bilirkişinin atandığını iddia ederek, bilirkişinin adını açıklamıştı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bilirkişiye ulaşarak cevap hakkı tanıdı. Söz konusu telefon görüşmesinin Halk TV'de Seda Selek'in sunduğu Neden Sonuç isimli programda yayınlanması üzerine Pehlivan ile Selek, dün gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında, "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı. Dün gözaltına alınan Pehlivan ile Selek, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcıya ilk önce Seda Selek ifade verdi. Saat 11.50 başlayan ifade, saat 12.30 sularında sona erdi. Selek'in ardından Barış Pehlivan da saat 12.30 sularında ifade vermeye başladı. Pehlivan'ın ifadesi ise saat 13.30 sularında sona erdi.

"GAZETECİLİK REFLEKSİYLE ARADIM"

Emniyetteki ifadesini tekrar ettiğini kaydeden Barış Pehlivan, 22 yıldır gazetecilik yaptığını, Halk TV'de yayınlayan 'Kayda Geçsin' isimli programda yorumcu olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığını belirterek, "Soruşturmaya konu olayla ilgili olarak olay günü Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı için İBB'de bulunmaktaydım. Hatta bu basın toplantısı düzenlenirken İBB Başkanına Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soru da sordum. Toplantı bitiminde belediye bahçesinde bulunduğum esnada gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Daha sonra kendi kullanmakta olduğum cep telefonundan Satılmış isimli şahsı aradım. Ben öncelikle kendimi tanıttım. Daha sonra da hakkındaki iddialarla ilgili olarak sorular sordum. Bu esnada yanımda emniyet ifademde bahsetmediğim ama Halk TV'nin açıklamasıyla da ortaya çıkan Kürşat Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Sesi hoparlöre almamın amacı kanal yöneticim olan Kürşat beyin de konuşmayı duyması ve konuşma esnasında da bir yandan not almaktı" dedi.

"O AN YAYINLANACAĞINI BİLMİYORDUM"

Pehlivan, konuşma esnasında Kürşat Oğuz'un gazetecilik refleksi ile o anda herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüğünü kaydederek, "Amacımız bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti. Ancak daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu. Kürşat beyin bu görüşmeyi bir başkasına gönderip yayınlattığını veya kendisinin canlı yayında doğrudan yayınlatıp yayınlatmadığını bilmiyorum. Ancak sunmuş olduğumuz Halk TV kurumsal açıklaması konuya ilişkin bize bilgi vermektedir. Ben Kürşat beyin de o anki gündemin sıcaklığıyla ve gazetecilik refleksi ile bu şekilde hareket ettiğine eminim. Benim söz konusu Satılmış beyle ilgili olarak yapmış olduğum görüşmeler tamamen gazetecilik refleksi ile gerçekleştirilmiş ve habere ulaşmak maksadıyla yapılmıştır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır. Zaten sorularımı da kendisini gazetecilik amacıyla aradığımı ve görüşmek istediğimi vurguluyorum. Bununla birlikte genel yayın yönetmenizin de yine gazetecilik amacıyla bu kişinin açıklamalarını Halk TV'de yayınladığına eminim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.