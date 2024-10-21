21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü: Beyoğlu Belediyesi, 'Gazetecilikte Beyoğlu Tanıklığı' etkinliği düzenledi

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:53

Moderatörlüğü gazeteci Nazım Alpman’ın yaptığı etkinlikte CHP eski genel başkanı ve gazetemiz yazarı Altan Öymen, gazeteci Namık Koçak, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar konuştu. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı. Burada açılış konuşması yapan Güney, her zaman doğru gazeteciliğin yanında olduklarını vurgulayan Güney “Bizim buna hasretimiz ve özlemimiz var” dedi.

Gazetemiz yazarı Altan Öymen konuşmasında Beyoğlu’nun gazetecilik açısından önemine dikkat çekti. Öymen “Eskiden her gazetenin bir Beyoğlu muhabiri olurdu. Çünkü Beyoğlu diplomasinin merkeziydi ve toplumsal olayların yaşandığı adresti” dedi. Gazeteci Namık Koçak ise “Beyoğlu değimeye başladıkça, kimlik değiştirdikçe, gazetecilerin burayla kurdukları ilişki de değişti. Eylem denilince akıllara ilk olarak Taksim gelirdi anacak gazeteciler buraya bir dönem sadece terör olaylarını izlemeye geldi” ifadelerini kullandı.

“BEYOĞLU TÜRKİYE’NİN YAŞADIĞI KAOSTAN NASİBİNİ ALIYOR”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de “Beni Beyoğlu muhabiri yapan Abdi İpekçi idi. Beyoğlu muhabiri olmak bir ayrıcalıktı. Bölgedeki tarihi, kültürel olayların içine girdim. Beyoğlu kültür için çok önemli. Ancak Beyoğlu şu an Türkiye’nin yaşadığı kaostan nasibini alıyor. Beyoğlu’ndaki kültürel mirası korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ise Beyoğlu gazeteciliğindeki anılarını anlattı.