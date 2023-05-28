Tarım Orman-İş Başkanı Şükrü Durmuş: Antalya kıyıları yağmalanıyor

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Antalya Gazipaşa’da Beyobası Mahallesi sınırlarında bulunan, Bıçkıcı Manastırı ve Korsanlar Mağarası’nı da kapsayan Kahyalar Sahili mevkisindeki sit alanının tehlike altında olduğunu kaydeden Durmuş, “Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım tarafından üç villa yapılıyor. Bu villaların birinin kendisine, birinin Bölge Müdürü Vedat Dikici’ye, diğerinin ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e yapıldığı ifade edilmektedir. 6 ay öncesinde suç duyurusunda bulunmamıza rağmen işlem yapılmadı” dedi.

(Şükrü Durmuş)



‘ASIRLAR ALACAK’

Bölgedeki tek usulsüzlüğün bu olmadığını vurgulayan Durmuş, “Yine Antalya Bölge Müdürlüğü dahilindeki Finike Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Likya Orman İşletme Şefi Ferit Çakar, kadastro çalışmalarına itiraz ettiği için sürgün edildi. Usulsüz kadastro sonucu o bölgedeki kaçak yapılaşma hızla devam ediyor” diye konuştu.

Türkiye ormancılığının son 21 yılda en büyük yıkımı yaşadığını aktaran Durmuş, şunları kaydetti: “Orman Kanunu 40 kez değişti. Orman üretimi plan dışı 10-15 kat artırıldı, çokuluslu şirketlerin çıkarı adına sermayeye peşkeş çekildi. Personel politikaları yandaşlık üzerinden işlendi. Tahrip edilen bu alanın tekrar ormana dönüşmesi asırlar alacak.”

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya Demre Orman İşletme Şefliği sınırları içindeki Beymelek-Köşkerler mevkisinde, AKP Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı ve akrabaları tarafından 17 kaçak villa yapıldığını söylemişti. Bu villalar için mahkemeden yıkım kararı çıktığını söyleyen Durmuş, kararın yerine getirilmediğini belirtmişti.